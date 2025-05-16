Легенда русского рока рассказал о знакомстве с маньяком Фишером

Музыкант Григорян рассказал, что познакомился с маньяком Головкиным в детстве

Лидер рок-группы «Крематорий» Армен Григорян рассказал о первой встрече с маньяком Сергеем Головкиным. Его слова приводит KP.RU.

Григорян и Головкин были одноклассниками на протяжении десяти лет, оба ходили в 167-ю московскую школу. Их знакомство состоялось еще до первого учебного дня. По словам музыканта, он увидел будущего одноклассника, когда вместе с матерью пришел записаться в учебное заведение.

«Я помню, что рядом стоял мальчик с мамой. И потом мы с ним попали в один класс. Это был Головкин», — сообщил солист «Крематория».

Головкин по кличке Фишер орудовал в Советском Союзе. С 1986 по 1992 год его жертвами стали по меньшей мере 11 мальчиков, младшему из которых было 12 лет.

Ранее Григорян заявил, что у него не было поводов сомневаться в психическом состоянии Головкина. По его словам, будущий маньяк хорошо учился и был практически отличником.