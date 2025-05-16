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22:32, 16 мая 2025Бывший СССР

На Украине оценили переговоры словами «между РФ и США уже все решено»

Дубинский оценили переговоры словами «между РФ и США уже все решено»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале прокомментировал переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле.

Он привел слова заместителя помощника президента США Себастьяна Горки о том, что Вашингтон «принимает реальность на земле и живет в реальном мире». «Вот вам еще один нарратив после переговоров, который говорит, что между РФ и США уже все решено», — отметил Дубинский.

До переговоров РФ и Украины, которые прошли 16 мая, Горка заявил, что США признают реалии на земле в вопросе урегулирования украинского кризиса. «Мы не утописты, не верим в утопию. И наш единственный приоритет - остановить кровопролитие. Все остальное — после», — подчеркнул он.

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