На Украине оценили переговоры словами «между РФ и США уже все решено»

Дубинский оценили переговоры словами «между РФ и США уже все решено»

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале прокомментировал переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле.

Он привел слова заместителя помощника президента США Себастьяна Горки о том, что Вашингтон «принимает реальность на земле и живет в реальном мире». «Вот вам еще один нарратив после переговоров, который говорит, что между РФ и США уже все решено», — отметил Дубинский.

До переговоров РФ и Украины, которые прошли 16 мая, Горка заявил, что США признают реалии на земле в вопросе урегулирования украинского кризиса. «Мы не утописты, не верим в утопию. И наш единственный приоритет - остановить кровопролитие. Все остальное — после», — подчеркнул он.