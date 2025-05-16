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16:43, 16 мая 2025Ценности

Наряд ведущей «Евровидения» высмеяли в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Хейзел Брюггер

Хейзел Брюггер. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Наряд американской телезвезды Хазел Бруггер на музыкальном конкурсе «Евровидение-2025» высмеяли в сети. Об этом сообщает Mirror.

Комик появилась на мероприятии в качестве ведущей, выйдя на сцену в блестящем платье из крупных пайеток. Зрители не оценили образ знаменитости, сравнив его с CD-дисками. В то же время другие юзеры указали на неудачный, по их мнению, дизайн платья в многочисленных постах в соцсетях.

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«Temu [китайский маркетплейс] нашел новую жертву?», «Ожидание и реальность?», «Радужная рыбка», «Выглядит дешево и безвкусно», «Странный выбор наряда для ведущей», «Платье не украшает Хазел», — высказывались пользователи сети.

17 мая в швейцарском городе Базель состоится финал «Евровидения-2025». В этом году музыкальный конкурс, призванный объединить страны Европы, состоится в 69-й раз.

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