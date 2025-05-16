OnlyFans модель провела в самолет собаку размером с человека и вызвала споры в сети

Daily Mail: Модель из США провела на борт гигантского дога весом 54 килограмма

Модель OnlyFans из Сан-Франциско, штат Калифорния, США, провела на борт самолета гигантскую собаку размером с человека и вызвала споры в сети. Ролик и подробности случившегося публикует Daily Mail.

Уточняется, что 27-летняя Пьетра Луккас зашла в самолет United Airlines, следовавший до Майами, с четырехлетним псом по кличке Чарли породы немецкий дог. Уточняется, что пес весит 54 килограмма. На ролике, который девушка выложила в свои соцсети, видно, как она проходит с питомцем к креслу и ее пес занимает целый проход в салоне.

«Я всегда покупаю для нас три места, но в этом случае бортпроводники хотели, чтобы я сидела на переднем ряду с большим пространством для ног Чарли. Есть пассажиры, которым это не нравится, и я это понимаю. Но именно поэтому я покупаю три места. Во время полета Чарли ведет себя тихо. Большую часть времени он спит», — пояснила инфлюенсер.

Ее ролик быстро стал вирусным и подписчики начали критиковать поведение девушки. «Этого нельзя допускать... это становится нелепым», «Собака слишком большая для маленьких сидений и пространства в самолете. Люди и дети будут проходить мимо, чтобы сходить в туалет, и собаке это может не понравиться», — отмечали они.

При этом нашлись и те, кто поддержал Луккас. «Я был бы рад сидеть с ним, нежели с большинством людей», «Я бы разозлился только в том случае, если бы меня от вас отсадили», — шутили фанаты блогерши.