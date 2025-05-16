Политолог указал на разницу в отношении России и Украины к США

Политолог Топорнин: Россия заинтересована в сохранении рабочего диалога с США

В отличие от Украины, Россия не подстраивается под США, однако сохранение рабочего диалога с Вашингтоном важно для Москвы, рассказал политолог Николай Топорнин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Политолог напомнил, что в американском Конгрессе уже разработан проект о введении жестких санкций против России, который напрямую затрагивает ее контрагентов в лице Китая и Индии. Также эксперт упомянул обсуждение в Брюсселе введения 100-процентного эмбарго на торговлю с Россией, к которому США также могут подключиться.

«Да, мы вынуждены лавировать и искать какие-то подходы к президенту Дональду Трампу, чтобы сохранять с ним диалог. Если мы от себя полностью Трампа оттолкнем, тогда он совершенно четко займет позицию Евросоюза, НАТО и будет на стороне Украины, после чего они уже все вместе снова навалятся на Россию», — объяснил Топорнин.

Ранее политолог сообщил, что выход США из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта может стать критичным. Он объяснил, что такой шаг заметно отодвинет перспективы мира.