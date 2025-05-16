Премьер Малайзии Ибрагим согласился с Путиным по расследованию катастрофы MH17

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что согласился с мнением президента России Владимира Путина о крушении самолета Boeing 777-200 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что несмотря на давление «некоторых стран» в расследовании этого дела требуются сотрудничество и независимая экспертиза. По его словам, Путин заявил о необходимости раскрыть суть этого дела. «Любые международные усилия по разрешению этой проблемы — все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен — это обязательное предварительное условие», — сказал Ибрагим.

17 июля 2014 года Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение. На борту были 298 человек, никто из них не выжил.

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) утверждает, что Россия причастна к трагедии. В кабинете министров Нидерландов подчеркнули, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях.