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11:33, 16 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Психиатр успокоила родственников людей с деменцией

Психиатр Штань: Наследственность не играет ведущую роль в развитии деменции
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Новые исследования ученых подтвердили, что наследственность играет важную, но не ведущую роль в развитии деменции, заявила психиатр, кандидат медицинских наук, эсперт социального проекта Деменция.net Мария Штань. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Наличие родственников с когнитивными нарушениями увеличивает риск заболевания на 75 процентов по сравнению с теми, у кого в семье таких случаев не было, рассказала врач. Однако, по ее словам, ученые установили, что, несмотря на возможную генетическую предрасположенность, определяющую роль играют дополнительные факторы.

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Гены задают потенциал, но реализуется ли он, зависит от среды и здоровья человека, успокоила Штань. «Например, мутации в генах APP, PSEN1 и PSEN2 напрямую связаны с болезнью Альцгеймера, но их наличие не гарантирует развитие деменции без провоцирующих условий — гипертонии, диабета или злоупотребления алкоголем», — объяснила она.

Причины когнитивного упадка в семьях часто варьируются. Так, если у родителей болезнь спровоцирована сосудистыми нарушениями, у детей она может развиться из-за случайных мутаций генов. При этом декомпенсированный диабет или гипертония часто становятся спусковым крючком для патологических процессов в мозге

Мария Штаньврач-психиатр, кандидат медицинских наук

Психиатр отметила, что риск когнитивных нарушений резко возрастает при множественных случаях деменции в семье. Особое внимание стоит уделять семьям, где встречался синдром Дауна, так как он связан с накоплением амилоидных бляшек, характерных для Альцгеймера. «Такие цифры — не приговор, а стимул к активной профилактике», — подчеркнула Штань. Для этого она рекомендовала контролировать уровень гомоцистеина, витамина B12 и фолиевой кислоты, дефицит которых нарушает синтез миелина и ускоряет гибель нейронов. Ежегодный скрининг этих показателей, наряду с гормонами щитовидной железы, помогает снизить риски, добавила она.

Ранее Мария Штань назвала простой и приятный способ защититься от деменции. Для профилактики когнитивных заболеваний она посоветовала скандинавскую ходьбу.

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