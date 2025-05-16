Россиянин спрятал наркотики в Библии и был задержан

Житель Томска спрятал наркотики в Библии и тюбике пасты. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По данным канала, пассажира поезда Томск — Адлер сняли в Тюмени за дебош. Он неадекватно вел себя, хотя не выглядел пьяным. Полицейские задержали россиянина и отправили на досмотр. В Библии, изъятой у пассажира, нашли сверток порошка. Кроме того, запрещенные вещества были спрятаны зубной пасте. Экспертиза показала, что это N-метилэфедрон.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Екатеринбурге таможенники задержали местного жителя при получении международной посылки с наркотиками.