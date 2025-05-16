Россиянина с отказывающим сердцем и почти без зубов отправили в штурмовики

«Лента.ру»: У бойца СВО выпали почти все зубы, но его отправили в штурмовики

У 40-летнего участника специальной военной операции (СВО) Александра Гаченко за два года на службе выпали практически все зубы и отказывает сердце. Однако военные врачи посчитали, что он практически здоров — его задержали и отправили в штурмовики. Об этом «Ленте.ру» рассказал его друг Виктор Пискунов, с которым они воевали практически с первого дня и которого комиссовали из армии по состоянию здоровья.

Александр Гаченко заключил контракт в Белгородской области и отправился на СВО в октябре 2022 года. В конце лета 2024-го в рукопашном бою он получил ножевое ранение бедра. В госпиталь Гаченко не обращался, лечился самостоятельно. В декабре того же года он получил слепое осколочное ранение бедра. Почти месяц с января по февраль 2024 года Гаченко провел в госпитале в Воронеже. Врачи провели ему практически полное обследование — было сделано УЗИ разных органов и систем организма, рентгены, анализы.

Во время отпуска по ранению Гаченко приезжал в гости к своему другу Виктору Пискунову в Белгород. «Первое, на что обратил внимание, — Александра буквально трясло, и он сильно заикался, — рассказывает Пискунов. — Я сначала решил, что это из-за алкоголя, и даже возил его на прием к врачу в наш психоневрологический диспансер. Но психиатр сказал, что у друга явное проявление посттравматического расстройства».

Как говорили знакомые, на фронт уходил практически здоровый 40-летний мужчина — никаких медицинских проблем у Гаченко раньше не наблюдалось, отмечает Пискунов. А через два года он превратился «практически в развалину».

Кроме того, у Гаченко, стали случаться эпилептические приступы. Во время одного из таких приступов командир «над ним посмеялся и все», рассказывает Пискунов.

Несмотря на явное нездоровье, военно-врачебная комиссия (ВВК) Курской области выдала заключение, что он соответствует категории годности Б (годен с небольшими ограничениями). Родственники с вердиктом военных медиков не согласились и обратились в независимое экспертно-юридическое агентство в Курске.

Сертифицированный судмедэксперт проанализировал анализы и исследования, сделанные во время лечения в военном госпитале, и пришел к выводу, что совокупность таких состояний, как гипертоническая болезнь третьей степени, хроническая сердечная недостаточность, аритмия неясной этиологии и генеза с нарушением гемодинамики, а также полное отсутствие зубов верхней челюсти и восьми зубов нижней челюсти (адентия) соответствует категории Д (к службе не годен).

Заключение есть в распоряжении «Ленты.ру». Получив его заключение, Гаченко покинул медицинскую часть в Курской области и поехал к родным в Железногорск Курской области. Однако его задержали и отправили в штурмовики. В последнем бою его отряд из 45 человек был практически полностью уничтожен, из боя вернулось только пятеро, отмечает Пискунов.

Александр никогда в жизни не боялся. Я с ним был, не один бой прошли, он всегда шел впереди, вместе со мной. Но сейчас он не в состоянии там находиться. Воевать не отказывается. Так и говорит: «Вылечите меня, и я пойду дальше» Виктор Пискунов друг Александра Гаченко

Адвокат Дмитрий Джулай говорит, что в принципе с выводами эксперта о том, что рядовой Гаченко по состоянию здоровья не годен к военной службе, согласен. Как поясняет юрист в разговоре с «Лентой.ру», согласно статье расписания болезней 43 Положения о военно-врачебной экспертизе, гипертоническая болезнь третьей степени — это категория Д. А по статье 42 расписания болезней, сердечная недостаточность средней и тяжелой степени тяжести — это также категория Д, легкой степени — В, то есть годен только в военное время. Но поскольку официально военное положение не вводилось, даже эта категория дает ему право быть комиссованным, уточнил адвокат.

Военный адвокат Максим Гребенюк, в свою очередь, отмечает, что в соответствии с заключением независимого судмедэксперта необходимо добиваться пересмотра решения ВВК, а для этого обращаться с иском в военный суд. Как пояснил «Ленте.ру» Гребенюк, в его практике это один из частых запросов. И есть случаи, когда решение ВВК удавалось оспорить.

Ранее сообщалось о другом участнике СВО с огнестрельным ранением ноги, которого после реабилитации снова отправили на фронт на костылях. В московском госпитале в колено военного вставили четыре самореза и убрали полфаланги пальца на руке, чтобы не было гангрены. Затем, во время прохождения ВВК после реабилитации, военному сказали: «Ты, дружочек, выздоровел!». Однако уже спустя четыре месяца мужчину на военном эшелоне доставили в больницу, где подтвердили предыдущий диагноз, а также поставили новый — посттравматический артроз левого коленного сустава второй степени.