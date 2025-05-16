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13:52, 16 мая 2025Силовые структуры

У Мариинского театра похитили 96 миллионов рублей

В Петербурге возбуждено дело о хищении 96 млн рублей у Мариинского театра
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербурге возбудили дело о мошенничестве в отношении Мариинского театра. Об этом сообщают «Известия».

По данным ведомства, в ноябре 2023 года Минкультуры России в лице Мариинского театра заключило контракт с двумя компаниями по возведению административно-производственного здания для учреждения на улице Булавского. Представители подрядчиков передали в Управление федерального казначейства по Санкт-Петербургу фиктивные документы, якобы подтверждающие поставку материалов и оборудования для строительства объекта.

Театр передал компаниям 96 миллионов рублей.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении главы «ЗабайкалАЗСсервис» Евгения Валеева за хищение более 22 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа.

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