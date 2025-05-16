Врач назвал последствия пятичасового сна

Врач Мартынов: Сон меньше пяти часов в сутки влияет на развитие диабета

Сон менее пяти часов в сутки ухудшает способность к запоминанию и концентрации, а также способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и ожирения. Об этом заявил врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, это сильнейший стресс для организма. Из-за короткого сна повышается уровень кортизола, нарушается обмен веществ и снижается иммунитет. Кроме того, в мозге ухудшается способность к запоминанию и концентрации, падает скорость реакции — в какой-то момент человек становится менее эффективным, уточнил он.

«Ущерб от хронического недосыпа суммируется, и компенсировать его "высыпанием" на выходных не получится», — отметил Мартынов.

Ранее исследователи из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио выяснили, что продолжительный ночной сон — девять часов и более — может быть связан с ухудшением когнитивных функций. Причем особенно выражен этот эффект у людей с симптомами депрессии.