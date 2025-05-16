Выкопавшим 30-метровый тоннель из российской колонии вынесли приговор

Суд дал до 12,5 года заключенным за побег с подкопом из липецкой колонии

В Липецке суд вынес приговор шестерым заключенным, прокопавшим 30-метровый тоннель из колонии для побега в октябре 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Беглецам назначили от 4,5 до 12,5 года лишения свободы, признав виновными по статье 313 УК РФ («Совершение побега из места лишения свободы группой лиц»).

Суд установил, что заключенные, отбывающие наказание в колонии общего режима № 2 в Липецке, два месяца копали тоннель с помощью металлического листа, фрагмента металлической трубы, лопаты и отрезного диска. Лаз протяженностью более 30 метров проходил под оградительным забором колонии. 25 октября 2024 года заключенные — пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана — сбежали через него.

Пятерых задержали сразу, шестого нашли 6 ноября в Тамбовской области.