Американский разведывательный беспилотник заметили над Черным морем

Flightradar: Беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk заметили над Черным морем

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

БПЛА обнаружили над международными водами, где он совершает круги над акваторией. Согласно данным отслеживания, он вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.

В прошлый раз такой же беспилотник наблюдали у берегов Крыма в июне 2024 года. БПЛА RQ-4B Global Hawk пропал с радаров в ходе выполнения разведывательной миссии. Предположительно, причина исчезновения беспилотника из системы мониторинга связана с тем, что в целях маскировки операторы дрона отключили опознавательные транспондеры. Позднее выяснилось, что борт 10-2045 с позывным FORTE12 был замечен недалеко от Сочи, где он развернулся в сторону Румынии.