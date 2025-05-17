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16:01, 17 мая 2025Россия

Американский разведывательный беспилотник заметили над Черным морем

Flightradar: Беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk заметили над Черным морем
Вячеслав Агапов

Фото: Sra Tyler Woodward / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

БПЛА обнаружили над международными водами, где он совершает круги над акваторией. Согласно данным отслеживания, он вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.

В прошлый раз такой же беспилотник наблюдали у берегов Крыма в июне 2024 года. БПЛА RQ-4B Global Hawk пропал с радаров в ходе выполнения разведывательной миссии. Предположительно, причина исчезновения беспилотника из системы мониторинга связана с тем, что в целях маскировки операторы дрона отключили опознавательные транспондеры. Позднее выяснилось, что борт 10-2045 с позывным FORTE12 был замечен недалеко от Сочи, где он развернулся в сторону Румынии.

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