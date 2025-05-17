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15:03, 17 мая 2025Из жизни

Енот пробрался в дом к россиянину и попал на видео

Readovka: Енот пробрался в дом к жителю Краснодарского края попал на видео
Мария Борисова
Мария Борисова

Енот пробрался в дом к жителю поселка Пляхо Краснодарского края и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Readovka.

«Алешка, заходи, не стесняйся!» — приветствовал дикого зверя россиянин. Енот пробрался к нему через окно и стал с опаской осматривать помещение, пока мужчина продолжал призывать его.

Потом полоскун осмелел и переместился на диван.

Ранее в Индии менее дружелюбный леопард пробрался в хижину ночью и украл собаку. Хищник разгрыз дверь, забрался внутрь, прыгнул на детскую кроватку и сбросил на пол трехлетнюю девочку.

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