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11:55, 17 мая 2025Бывший СССР

Медведчук раскрыл истинную цель Зеленского на переговорах в Стамбуле

Медведчук: Попытка Зеленского сорвать переговоры в Стамбуле не удалась
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намеревался сорвать переговоры с Россией в Стамбуле, но эта попытка провалилась. Истинную цель, которую политик преследовал на встрече, раскрыл бывший глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на платформе «Смотрим».

«Попытка сорвать переговоры и обвинить во всем этом Россию у Зеленского пока не удалась. (...) История переговоров в Стамбуле превратилась в историю того, как Зеленский отказывается от чего-либо, а потом соглашается», — говорится в материале.

Медведчук напомнил, что сначала Зеленский не хотел садиться за стол переговоров, но после того, как президент США Дональд Трамп надавил на него, политик приехал в Турцию. Затем, как отмечается в статье, украинский лидер назвал состав российской делегации бутафорским и рассчитывал, что его слова растиражируют западные СМИ, в результате чего переговоры сорвутся, однако этого не произошло.

«Зеленский приехал в Турцию не мир заключать, а продолжить получать деньги за войну, поскольку вся страна работает на такую модель и другой сегодня нет. (...) Окончание войны в любом случае означает конец этому режиму», — добавил Медведчук.

Ранее Медведчук в другой статье выразил мнение, что предложение России о проведении переговоров в Стамбуле загнало Зеленского в угол. Он также рассказал, что, по его мнению, является главной ошибкой украинского лидера.

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