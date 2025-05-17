Названы самые раздражающие вещи на свадьбе

Ведущий Виталий Валигура: Гостей раздражает искусственное затягивание свадьбы

Свадебный ведущий Виталий Валигура назвал самые раздражающие гостей вещи на торжестве. Его комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперт рассказал, что приглашенных часто раздражает искусственное затягивание праздника, например, чересчур долгий «вэлком», когда более часа приходится ждать окончание фотосессии молодожен. «Сильно растягивают праздник и бесконечные поздравления. В идеале лучше организовать не более пяти тостов за вечер среди самых близких гостей», — уточнил он.

Кроме того, по словам Валигуры, программа мероприятия также должна укладываться в определенный тайминг, чтобы собравшимся не становилось скучно.

Комфортное для всех расписание вечера включает в себя час на сбор гостей, около 5 часов — на свадебный ужин с программой и музыкальными паузами, а в завершении вечера примерно час нужно оставить для финальной дискотеки. Все что больше, должно быть оправданно программой или форматом мероприятия Виталий Валигура ведущий

Негатив со стороны гостей может вызвать и дресс-код, который сложно подобрать или требует покупки специального наряда, что может отразиться на атмосфере вечера еще до его начала. Неудобная рассадка также создает напряженную обстановку, если гостям нужно разворачиваться, чтобы смотреть на сцену или экран или, если свет софитов бьет прямо в глаза.

«Рассаживать гостей лучше знакомыми компаниями, не стоит разделять и волноваться, что кто-то останется без внимания. Никогда не сажайте людей возле колонок, собравшиеся хотят общаться, а громкая музыка этому мешает», — заявил ведущий и добавил, что отсутствие зоны курения или необходимого количество санузлов создает негативное восприятие праздника.

К тому же многим гостям не нравятся долгие или «принудительные» развлечения, навязчивое присутствие ведущего или отсутствие пауз. По мнению Валигуры, конкурсы, связанные с финансовыми вложениям гостей, — моветон. Среди прочего, если локация находится далеко от города, организаторам свадьбы необходимо продумать вопрос трансфера.

«Один из важнейших моментов, который необходимо учитывать при планировании свадьбы — выбор ведущего. Выбирайте не ведущего, а человека. Смотрите не на то, какие конкурсы он проводит, а насколько схожи ваши интересы», — подытожил специалист.

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