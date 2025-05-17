Подозреваемого в шпионаже дипломата нашли мертвым

SVT: В Швеции нашли мертвым подозреваемого в шпионаже дипломата

В Швеции дипломат, подозреваемый в шпионаже, скончался. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на МИД страны.

Дипломата задержали в Стокгольме по подозрению в шпионаже. Позднее прокуратура отпустила его из-под стражи, однако подозрения в отношении дипломата не сняли.

«Министерство иностранных дел Швеции подтвердило смерть», — уточняет телеканал. Обстоятельства смерти не уточняются.

Ранее бывшего менеджера агентства Bloomberg Ричарда Самарела, его супругу Лину и девятилетнюю дочь Саманту нашли мертвыми в их особняке в городе Грир, штат Южная Каролина. В полиции не уточнили, были ли члены семьи убиты или погибли в результате несчастного случая. Двое других детей Самарела — дочь и сын — в момент произошедшего были в школе.