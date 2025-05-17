Российскому следователю запретили распоряжаться коттеджем в Сочи и люксовыми машинами

Mash: На имущество главы СК Марий Эл Рычкова наложили ограничительные меры

На имущество главы СК Марий Эл Александра Рычкова наложили ограничительные меры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Следователю, а также его жене и сыну запретили распоряжаться коттеджем в Сочи, квартирой и участком. Кроме того, ограничения наложены на семь люксовых машин (включая несколько BMW M5 стоимостью от 10 миллионов рублей каждая, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser, Subaru Impreza, Renault Duster, тремя снегоходами, квадроциклом, Harley-Davidson и даже дизельным погрузчиком).

Причиной стало дело о банкротстве компании «Кузбасс майнинг», которой фактически управляет отец главы СК. Как выяснилось, кузбасский предприниматель Владимир Рычков годами не платил налоги и не расплачивался с кредиторами. Как стало известно Mash, он вывел миллиарды рублей за границу и оформлял имущество на родственников.

В ноябре 2024-го у заместителя главы ГК «Роскосмос» Олега Фролова арестовали складские помещения, где раньше хранились металлорежущие станки и машино-место в элитном жилом комплексе (ЖК) в центре Москвы. Ограничительные меры наложили по делу о хищении 435 миллионов рублей, которое было возбуждено против Фролова в декабре 2023 года.