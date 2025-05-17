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01:44, 17 мая 2025Мир

Трамп заявил об уязвимой позиции Зеленского на переговорах

Трамп: У Зеленского нет козырей в переговорах по урегулированию на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский находится в уязвимой позиции на переговорах по украинскому конфликту. Такую точку зрения высказал американский лидер Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.

«Я всегда говорил, что у него [Зеленского] нет козырей, и у него не имеется козырей», — сказал президент США, комментируя прошедшие переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

Трамп отметил, что прошел с Зеленским тяжелое время, однако до сих пор считает его «величайшим в мире торгашом».

Ранее американский президент выразил уверенность в том, что встречу с российским лидером Владимиром Путиным удастся организовать и провести.

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