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08:41, 17 мая 2025Бывший СССР

В Крыму предрекли возвращение украинцев в «Русский дом» и появление нового Хмельницкого

Константинов: Украина сменит курс и вернется в «Русский дом»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Украина сменит курс, после чего украинцы «дружными рядами» вернутся в «наш Русский дом», заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Это случится, когда они намаются в своих Европах и поймут, что их будущее — в единстве с Россией. К тому времени у них появится новый Богдан Хмельницкий, который поведет их за собой», — сказал он. По мнению Константинова, для этого нужно время, потому что РФ и Украина «находятся в поле действия инерции развала СССР, предательства, последствия которого так и не преодолены».

Ранее издание Clash Report опубликовало список требований, которые Россия якобы выдвинула Украине на переговорах в Стамбуле 16 мая. Среди них: соблюдение прав русскоязычных граждан и международное признание Крыма российской территорией.

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