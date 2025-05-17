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18:21, 17 мая 2025Россия

В РПЦ оценили идею налога на бездетность

В РПЦ призвали не вводить налоги на бездетность, а помогать семьям с детьми
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Русская православная церковь (РПЦ) считает, что нужно помогать семьям с детьми, разрабатывать для них льготное налогообложение, а не вводить налоги для бездетных. Об этом РИА Новости рассказал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, государство должно «давать преимущества, преференции тем, кто детей рожает и воспитывает». «На наш взгляд, это выражение справедливости, потому что, очевидно, семьи с детьми тратят свои доходы в том числе на детей, тогда как в большинстве случаев одинокие люди этой статьи расходов на себе не несут», — объяснил он.

Кипшидзе рассказал, что налоговые льготы для родителей давно существуют во многих странах. В пример он привел Венгрию, где матери вовсе освобождаются от подоходных налогов, и оценил подобную идею как позитивную. Кипшидзе призвал вводить подобное и в России.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что бездетных россиян старше сорока лет нужно обложить налогом, чтобы стигматизировать их образ жизни. Он сравнил таких граждан с трутнями.

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