Telegraph: Чиновники Украины лишились сна из-за страха встречи Путина и Трампа

Украинские чиновники «лишились сна» из-за страха перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники газеты The Telegraph сообщает ТАСС.

Великобритании полагают, что на встрече лидеров России и США Путин может безраздельно завладеть вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы. Последствием такого диалога станет согласие американского президента на сделку, которую представят Киеву как свершившийся факт

«Это является причиной, по которой украинские чиновники теряют сон», — поясняют авторы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине без его участия невозможна. По его словам, с обеих сторон очень много ненависти. Он также отметил, что состоит в хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным. «Я думаю, у нас получится сделка. Мы с ним должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это», — добавил он.

Бывший военный Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что Трамп одержим идеей встречи с российским лидером. При этом эксперт похвалил Путина за то, что тот до сих не вступил в прямой контакт с Трампом. По мнению Слебоды, российскому президенту «необходимо сначала разобраться с Украиной».