Деревянко сделал предложение возлюбленной перед футбольным матчем

Деревянко сделал предложение Зое Фуць на стадионе перед футбольным матчем

Российский актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной Зое Фуць перед футбольным матчем. Об этом сообщает Telegram-канал ФК «Динамо».

Перед началом матча «Динамо» — «Акрон» на московской «ВТБ Арене» Деревянко пригласил на поле свою девушку и произнес речь. «Настало время сделать все официально, так сказать. Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой», — объявил актер, после чего опустился на одно колено и преподнес избраннице кольцо. Девушка призналась ему в любви и ответила: «Да».

Деревянко отметил, что знаком с Фуць почти пять лет. Известно, что девушка сама написала артисту в соцсетях после просмотра сериала «Беспринципные» с его участием. По словам актера, спустя год они встретились, а через два года у них завязался роман.

Ранее Деревянко заступился за уехавших из России артистов. Актер заявил, что не согласен с хейтом в сторону покинувших страну знаменитостей, однако сам он собирается провести на родине всю жизнь вместе со своими детьми и родителями.