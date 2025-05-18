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17:25, 18 мая 2025Культура

Деревянко сделал предложение возлюбленной перед футбольным матчем

Деревянко сделал предложение Зое Фуць на стадионе перед футбольным матчем
Ольга Коровина

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной Зое Фуць перед футбольным матчем. Об этом сообщает Telegram-канал ФК «Динамо».

Перед началом матча «Динамо» — «Акрон» на московской «ВТБ Арене» Деревянко пригласил на поле свою девушку и произнес речь. «Настало время сделать все официально, так сказать. Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой», — объявил актер, после чего опустился на одно колено и преподнес избраннице кольцо. Девушка призналась ему в любви и ответила: «Да».

Деревянко отметил, что знаком с Фуць почти пять лет. Известно, что девушка сама написала артисту в соцсетях после просмотра сериала «Беспринципные» с его участием. По словам актера, спустя год они встретились, а через два года у них завязался роман.

Ранее Деревянко заступился за уехавших из России артистов. Актер заявил, что не согласен с хейтом в сторону покинувших страну знаменитостей, однако сам он собирается провести на родине всю жизнь вместе со своими детьми и родителями.

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