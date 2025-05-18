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04:37, 18 мая 2025Россия

Родителей предупредили о штрафе за один проступок детей

Юрист Спиридонова: За прогулки детей ночью родителям грозит штраф
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

За прогулки детей ночью родителям может грозить штраф и даже постановка семьи на профилактический учет. Об этом в интервью РИА Новости предупредила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

По ее словам, в большинстве регионов РФ действуют одинаковые правила: детям до 16 лет нельзя гулять без родителей после 22:00 (летом до 23:00), детям с 16 до 18 — после 23:00, а не достигшим совершеннолетия подросткам воспрещается находиться ночью без сопровождения взрослых в таких общественных местах, как парки, скверы, рестораны, кафе, кинотеатры, торговые центры, вокзалы и аэропорты.

«Родителям грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Если нарушения будут повторяться и полицейские снова увидят ребенка одного ночью, сначала вырастет сумма штрафа, а затем семью поставят на профилактический учет», — сообщила юрист.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что бездетных россиян старше сорока лет нужно обложить налогом, чтобы стигматизировать их образ жизни. «Кто эти мужчины, кто это такие? Какая-то особая категория трутней. Почему ты не взял ответственность и не стал отцом и мужем? Дожил, е-мое, до 45», — возмутился он.

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