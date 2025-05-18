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07:12, 18 мая 2025Россия

Россиянам разрешили не расписываться в паспорте при одном условии

МВД: В паспорте можно поставить прочерк, если человек не может расписаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Прочерк вместо подписи в паспорте гражданина России можно ставить в том случае, если человек в силу физической неспособности не имеет возможности проставить свою подпись. Об этом говорится в материалах главного управления по вопросам миграции МВД России, передает ТАСС.

В ведомстве также уточнили, что если человек решил изменить подпись или ее трансформация произошла естественным путем, то оформление нового паспорта не требуется.

В паспорте гражданина России подпись проставляется на второй странице. Она необходима для подтверждения изложенных в нем сведений и идентификации личности его владельца.

Паспорт — главный документ граждан России: по закону, россиянам старше 14 лет жить без него нельзя. В 2024 году в России обновились правила замены паспорта: среди прочего, утвердили новый образец бланка этого документа. Новый паспорт состоит из обложки и 20 страниц с водяным знаком «РФ», но пронумерованы только 14 из них.

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