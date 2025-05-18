Стало известно о помощи Китая Пакистану во время индийской операции «Синдур»

Bloomberg: Китай помог Пакистану во время индийской операции «Синдур»

Китай помог радиолокационным системам и системам ПВО Пакистана в ходе операции Индии «Синдур» на территории исламской республики в начале мая этого года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на директора Центра совместных военных исследований в Нью-Дели Ашока Кумара.

Как указано, членами консультативного совета центра являются в том числе министр обороны Индии Раджнатх Сингх, а также главнокомандующий ВС Индии, командующие сухопутными войсками, ВВС, флотом.

«Китай помог Пакистану реорганизовать его радиолокационные системы и системы противовоздушной обороны для более эффективного отслеживания перемещения индийских войск и вооружений», — сказано в статье.

Помимо этого, по данным директора Центра совместных военных исследований в Нью-Дели, Китай предоставил Пакистану поддержку в настройке спутникового покрытия в период между 22 апреля, когда произошел теракт в индийском регионе Джамму и Кашмир, и началом операции Индии на территории Пакистана.

12 мая сообщалось, что премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия пока лишь приостановила удары по Пакистану и будет действовать в дальнейшем в зависимости от шагов Исламабада.

После теракта в регионе Джамму и Кашмир, в ходе которого боевики открыли огонь по туристам, Индия начала операцию «Синдур». Военные этой страны ударили по лагерям террористов в Пакистане. 8 мая обе страны провели один из самых масштабных боев в современной истории авиации с участием более ста истребителей.