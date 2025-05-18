В Британии предрекли исход телефонного разговора Путина и Трампа

Sky News: Мирные переговоры приведут Украину к разделу страны Путиным и Трампом

Исход мирных переговоров по украинскому кризису может привести к тому, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп разделят страну. Такое мнение на фоне предстоящего телефонного разговора лидеров РФ и США высказал военный эксперт Майкл Кларк, его слова приводит британский телеканал Sky News.

Аналитик считает, что Киев оказался в «невыносимой позиции», в которой вопросы о мирном урегулировании и будущем украинских территорий решаются через его голову.

«Украина опасается, что любое так называемое мирное соглашение, созданное этой парой, на самом деле будет "сделкой самоубийства, принимайте ее или уходите"», — подчеркнул Кларк. Согласно его прогнозу, Киев отвергнет это предложение и «война будет продолжаться, американцы отступят, и [украинцам] станет очень трудно».

«Возможно, до этого не дойдет, но это путь, по которому мы идем. Вот куда мы движемся», — заключил эксперт.

Ранее стало известно еще об одном запланированном звонке Трампа накануне разговора с Путиным. Глава Белого дома планирует переговорить с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.