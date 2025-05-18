Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали восемь населенных пунктов в граничащем с Украиной российском регионе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.
По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Удары пришлись по домам и автомобилям россиян.
Так, в одном из сел FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом — повреждено остекление и перебита линия электропередачи. Еще в одном населенном пункте в результате сброса взрывного устройства с беспилотника частично разрушен один дом, у второго повреждена крыша.
От атак ВСУ также пострадали семь легковых и один грузовой автомобиль. Один из ударов пришелся по складскому помещению — повреждена одна единица сельскохозяйственной техники.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ на машину с россиянином внутри. Мужчину доставили в больницу со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног.