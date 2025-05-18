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18:34, 18 мая 2025Россия

ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в граничащем с Украиной российском регионе

Гладков: ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: John Moore / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали восемь населенных пунктов в граничащем с Украиной российском регионе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Удары пришлись по домам и автомобилям россиян.

Так, в одном из сел FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом — повреждено остекление и перебита линия электропередачи. Еще в одном населенном пункте в результате сброса взрывного устройства с беспилотника частично разрушен один дом, у второго повреждена крыша.

От атак ВСУ также пострадали семь легковых и один грузовой автомобиль. Один из ударов пришелся по складскому помещению — повреждена одна единица сельскохозяйственной техники.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на машину с россиянином внутри. Мужчину доставили в больницу со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног.

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