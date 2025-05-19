В Ереване появится памятник Шарлю Азнавуру

Памятник Шарлю Азнавуру в Ереване откроют 8-12 июля

В столице Армении появится памятник французскому шансонье Шарлю Азнавуру. Об этом на рабочем совещании мэрии Еревана сообщил начальник управления культуры и туризма Гош Саркисян, передает агентство «Новости-Армения».

По словам чиновника, открытие монумента состоится в этом году, в период с 8 по 12 июля. Установка памятника Азнавуру приурочена к 100-летию композитора. Конкурс на лучший проект проходил с ноября 2023 года вплоть до февраля 2025-го. Победителем стал скульптор Давид Минасян.

Прежде фигуру рассчитывали возвести на Площади Франции, но для этого пришлось бы перенести статую Жюля Бастьен-Лепажа работы Огюста Родена, установленную там в 2006 году. В конце концов мэрия приняла решение установить памятник барду на площади его имени. Благодаря скульптуре, по мнению мэра Еревана Тиграна Авиняна, площадь Азнавура не только привлечет больше туристов, но и станет определенным символом национального достоинства.

Это не первый памятник знаменитому шансонье в Армении. Еще одну статую поставили в городе Гюмри еще при жизни композитора. На открытии скульптуры присутствовал сам Азнавур.

Шарля Азнавура не стало 1 октября 2018 года в возрасте 94 лет. За свою карьеру он записал около 1,3 тысячи песен и более сотни альбомов. Музыкант работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. Журнал Time и телеканал CNN в 1998-м назвали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Азнавур также снимался в кино. В его фильмографии — картины режиссеров Жана Кокто, Франсуа Трюффо и Фолькера Шлендорфа. В 1997 году Азнавур получил премию «Сезар» за заслуги перед кинематографом, а в августе 2017-го — звезду на Аллее славы в Голливуде.

