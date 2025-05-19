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12:00, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Данные о закрытии лесов Крыма из-за страха перед подрывной деятельностью не подтвердились

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинский Telegram-канал «Центр Национального Сопротивления» заявил, что леса в Крыму были временно закрыты для посещения не по причине пожарной безопасности, а якобы из-за страха перед подрывной деятельностью. Эта информация не подтвердилась.

«Настоящий мотив [введения ограничений] — страх перед украинским сопротивлением. Потому что именно в лесах — склады боеприпасов, пусковые установки, топливные базы», — заявляется в посте. При этом Telegram-канал не привел никаких доказательств в подтверждение этого заявления.

В Крыму действительно были введены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. «На территории Республики Крым с 14 мая 2025 года на 21 календарный день вводится ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ», — уточняется на портале правительства Крыма. Такие меры необходимы для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, указали власти.

Подробные причины введения таких мер приведены в приказе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 13 мая, который опубликован на официальном портале правительства региона. Отмечается, что ограничения введены, в частности, в связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории Крыма и отсутствием улучшения пожарной обстановки.

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Перед этим, 1 апреля, в Крыму был установлен пожароопасный сезон. Об этом предупреждали в региональном МЧС.

Временное ограничение пребывания граждан в лесах не впервые вводится в Крыму. Аналогичные меры вводились на территории региона осенью. Кроме того, такие же меры в связи с пожарной опасностью временно устанавливались в Татарстане, Воронежской области, Башкортостане и не только.

При этом, согласно статье 11 Лесного кодекса РФ, пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности.

Утверждение, что в Крыму ввели ограничения на посещение лесов из-за страха перед подрывной деятельностью, не распространилось в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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