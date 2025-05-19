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16:38, 19 мая 2025Экономика

В российском городе рухнувший эвкалипт заблокировал выход жильцам дома

В Сириусе рухнувший эвкалипт сорвал балкон и заблокировал выход жильцам дома
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «ЧП Сочи»

На федеральной территории «Сириус» упавший возле жилого дома эвкалипт заблокировал выход из подъезда. О ситуации пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент случился ночью во дворе по улице Казачьей. Дерево преимущественно рухнуло на детскую площадку, но также замуровало жильцов дома. В момент падения стволом эвкалипта повредило кровлю и входную арку здания и вдобавок сорвало балкон. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Эвкалипт был распилен и убран. Никто в результате случившегося не пострадал.

Аварийное дерево вызывало опасения у местных жителей уже больше месяца. Однако неоднократные обращения в администрацию успеха не принесли. По словам горожан, упади дерево днем, то наверняка пострадали бы дети.

Ранее в Челябинске бетонный козырек подъезда, упав, перекрыл жильцам выход из дома. Демонтаж козырька осложнялся тем, что в непосредственной близости от него находилась труба газопровода. Инцидент произошел ночью, никто из горожан не получил травм.

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