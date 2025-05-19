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14:51, 19 мая 2025Мир

МИД Китая оценил переговоры России и Украины в Стамбуле

МИД Китая поприветствовал возобновление переговоров между Россией и Украиной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Китай приветствует возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Таким образом в пресс-службе МИД КНР оценили прошедшую встречу делегаций стран, передает РИА Новости.

«КНР с самого начала конфликта поддерживала усилия по восстановлению прямого диалога и переговоров между Россией и Украиной. Поэтому Пекин также приветствует возобновление прямых переговоров стран, которые прошли недавно в Стамбуле», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в министерстве подчеркнули тот факт, что состоявшиеся российско-украинские переговоры стали в том числе возможными «благодаря совместными усилиям международного сообщества по содействию в осуществлении встречи, а также созданию необходимых условий для установления мира».

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле начались первые за три года переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны республики Рустем Умеров. Встреча представителей стран прошла в закрытом формате.

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