Мишустин заявил о перевыполнении одной из поставленных Путиным задач

Мишустин: Численность занятых в предпринимательстве россиян превысила 29,3 млн

В 2024 году численность занятых в малом и среднем предпринимательстве (МСП) россиян превысила 29,3 миллиона человек. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

Во время заседания правительственной комиссии по развитию МСП глава кабмина заявил, что поставленная президентом страны Владимиром Путиным задача по увеличению численности занятых в МСП была перевыполнена. Малый и средний бизнес является одним из главных драйверов экономики, помогает формировать конкурентную среду, обеспечивает занятость, укрепляет регионы. И правительство активно помогает таким предприятиям — так, например, в прошлом году был реализован нацпроект, который создал единую систему поддержки таких предприятий, от старта до выхода на экспортные площадки.

«Рост числа предпринимателей — это результат принятого за последние годы комплекса мер. Прежде всего тех, которые были введены в период пандемии и усиления внешнего давления на нашу страну. Оперативные действия правительства в координации с Банком России, деловыми ассоциациями, научным и экспертным сообществом позволили многим компаниям сохранить и само производство, и рабочие места», — подчеркнул Мишустин.

В ходе очного заседания совета директоров Корпорации МСП министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что представители компаний получили 236 миллиардов рублей господдержки в первом квартале 2025 года. Это на 70 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий объем финансовой поддержки Корпорации МСП в 2024 году составил 1,2 триллиона рублей.