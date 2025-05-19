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15:11, 19 мая 2025МирЭксклюзив

Назван вероятный победитель президентских выборов в Польше

Политолог Барынкин: На выборах в Польше победит консерватор Кароль Навроцкий
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, представляющий консервативную партию «Право и Справедливость», вероятно, станет победителем второго тура президентских выборов в стране, благодаря поддержке националистов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

По его словам, польские правые из ультраконсервативной партии «Конфедерация», чьи кандидаты в первом туре набрали в сумме 21,3 процента голосов избирателей, крайне негативно относятся к либеральным силам, которые представляют правящую «Гражданскую платформу».

Навроцкий, представляющий хотя и мейнстримные, но все же умеренно-консервативные силы, с большей вероятностью, по мнению Барынкина, сможет заручиться поддержкой радикальных правых, нежели его оппонент.

«Не представляю такого расклада, чтобы [кандидаты от партии "Конфедерация"] Славомир Ментцен и Гжегож Браун, евроскептики, консерваторы, правые популисты, поддержали либеральную силу в лице Рафала Тшасковского и стоящего за ним Дональда Туска. Даже если они не будут делать каких-то громогласных заявлений и не обозначат свою позицию, вероятнее всего, их электорат будет голосовать за консерваторов», — объяснил политолог.

По итогам первого тура президентских выборов в Польше победу одержал представитель проевропейской партии «Гражданская платформа» и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Второе место получил представляющий консервативную партию «Право и Справедливость» глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Они получили 31,2 и 29,7 процента голосов соответственно и перешли во второй тур. Ровно через две недели, 1 июня, состоится второй тур, где польским гражданам предстоит выбрать президента из двух кандидатов.

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