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11:06, 19 мая 2025Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

Aviaincident: Пилотов Smartavia попытались ослепить лазером в небе
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Пилотов российской авиакомпании Smartavia попытались ослепить лазером в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

17 мая пассажирский самолет Boeing 737-800 выполнял рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. Когда лайнер выполнял заход на посадку, экипаж доложил о длительном и непрерывном освещении кабины лучом зеленого цвета.

Несмотря на произошедшее, пилоты решили продолжить приземление. В итоге посадка борта прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее в аэропорту Москвы объявили тревогу из-за самолета с отказавшим двигателем. Пилоты подали сигнал срочности и посадили неисправный борт.

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