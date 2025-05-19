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00:41, 19 мая 2025Мир

Президент Аргентины обвинил журналиста в нападении на него с микрофоном

Милей обвинил журналиста C5N, что тот специально ударил его по лицу микрофоном
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Tomas Cuesta / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей обвинил журналиста телеканала C5N в нападении. Он заявил, что репортер специально ударил его по лицу микрофоном, когда глава государства выходил с избирательного участка, видео транслировалось в эфире телеканала.

На кадрах видно, как Милей выходит из здания, окруженный людьми, среди которых были журналисты и его сторонники. Один из репортеров слишком близко поднес микрофон к лицу аргентинского президента, задев его нос.

«Ты специально ударил меня?» — вопросил Милей.

В эфире телеканала ведущий оправдал коллегу, отметив, что тот задел лицо президента мягкой частью микрофона.

Ранее о том, что репортер случайно ударил Милея, пытаясь взять интервью, сообщил Infoveloz. Отмечается, что журналист принес свои извинения за случившееся.

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