Президент Аргентины обвинил журналиста в нападении на него с микрофоном

Милей обвинил журналиста C5N, что тот специально ударил его по лицу микрофоном

Президент Аргентины Хавьер Милей обвинил журналиста телеканала C5N в нападении. Он заявил, что репортер специально ударил его по лицу микрофоном, когда глава государства выходил с избирательного участка, видео транслировалось в эфире телеканала.

На кадрах видно, как Милей выходит из здания, окруженный людьми, среди которых были журналисты и его сторонники. Один из репортеров слишком близко поднес микрофон к лицу аргентинского президента, задев его нос.

«Ты специально ударил меня?» — вопросил Милей.

В эфире телеканала ведущий оправдал коллегу, отметив, что тот задел лицо президента мягкой частью микрофона.

Ранее о том, что репортер случайно ударил Милея, пытаясь взять интервью, сообщил Infoveloz. Отмечается, что журналист принес свои извинения за случившееся.