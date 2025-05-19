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16:21, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Роскомнадзор опроверг информацию о запрете «Гарри Поттера» из-за пропаганды чайлдфри

Роскомнадзор опроверг информацию о запрете «Гарри Поттера» из-за чайлдфри
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Phil Noble / Reuters

Роскомнадзор опроверг информацию о запрете ряда фильмов и сериалов из-за пропаганды чайлдфри. Ранее «Парламентская газета» опубликовала материал, в котором упомянула, что «Гарри Поттера» и «Игру престолов» могут запретить на показы в России из-за возможной пропаганды чайлдфри. Эта информация не соответствует действительности.

«Бриенна в "Игре престолов" мечтала стать рыцарем и быть равной мужчинам, для этого она отказалась от детей. Даже в безобидной саге о Гарри Поттере, как нам кажется, можно найти намек на чайлдфри: у профессора Макгонагалл не было детей», — говорится в материале. При этом, в случае с Макгонагалл отмечается, что неизвестно, был ли это осознанный выбор профессора или что-то не сложилось. Издание также подчеркивает, что это мнение авторов текста и что эксперты Роскомнадзора подобным анализом видеконтента не занимались.

В Роскомнадзоре, в свою очередь, опровергли планы блокировать указанные фильмы и сериалы из-за якобы пропаганды чайлдфри. «Действующие критерии оценки материалов, содержащих пропаганду чайлдфри, четко определяют, что относится к таковой. Это, в частности, информация, направленная на убеждение в отказе от деторождения, оправдывающая бездетность, превозносящая ее над рождением детей, а также формирующая негативный образ родительства и положительное отношение к жизни без детей. Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку», — сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Заместитель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов также заявил, что не увидел пропаганды чайлдфри в «Гарри Поттере». Депутат отметил, что не смотрел «Игру престолов», однако знаком с франшизой о волшебнике. «Что касается фильмов о Гарри Поттере, то я не увидел там пропаганды чайлдфри. Не думаю, что эту сагу в нашей стране запретят. Информация об этом больше похожа на фейк-ньюс, если честно», — отметил депутат.

Информация о возможном запрете «Гарри Поттера» и «Игры престолов» на показы в России из-за пропаганды чайлдфри получила распространение в российских СМИ. Со ссылкой на «Парламентскую газету» новости также опубликовали РБК, RT и др.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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