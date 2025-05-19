Трамп выступит с заявлением после разговоров с Путиным и Зеленским

Белый дом: Трамп выступит с заявлением после переговоров с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением по итогам телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также последующего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга.

«Президент будет говорить с Путиным в 10:00 часов [17:00 по московскому времени]. Он планирует позвонить президенту Зеленскому, когда этот звонок закончится. (...) Вы услышите лично президента или меня после того, как эти звонки закончатся», — сказала она.

При этом Ливитт добавила, что в Белом доме считают оба разговора «крайне важными» для урегулирования конфликта на Украине.

17 мая Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Президент Соединенных Штатов уточнил, что хочет обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю.