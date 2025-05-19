Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 19 мая 2025Россия

В Госдуме заявили о парадоксе в российской демографии и связали это с мигрантами

Депутат ГД Матвеев: Данные демографии указывают на замещение мигрантами россиян
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетНаселение России:
Михаил Матвеев

Михаил Матвеев. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Данные демографии указывают на замещение мигрантами россиян. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев в Telegram.

Парламентарий привел статистические данные, согласно которым при общем сокращении населения в России наблюдается рост числа многодетных семей. «Парадокс?» — задался вопросом депутат.

«Так выглядит процесс замещения мигрантами коренного населения», — ответил Матвеев на свой же вопрос. Он указал, что большинство многодетных семей — это семьи мигрантов. В то же время рождаемость в семьях коренных россиян падает, добавил он.

Несмотря на это, демографическая ситуация в России не является необратимой, считает Матвеев. «Этот процесс управляемый, государство может его ограничить или расширить», — добавил он.

Ранее в Госдуме предложили привлекать к работе в России мигрантов из КНДР. В беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил о пользе, которую могло бы принести России такое решение.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского заявили о ряде требований России к Украине на переговорах в Стамбуле

    Умерла звезда «Моей прекрасной няни»

    Задержанная 14-летняя последовательница битцевского маньяка заявила о нескольких жертвах

    Российского пластического хирурга с миллионной аудиторией арестовали из-за порнографии

    Бывший премьер России назвал нанесшего удар по обороноспособности министра обороны

    ВВС США раскрыли перспективы F-22

    Капризов назвал лучшего российского футболиста

    Координатор «Русской общины» не смог ответить на вопросы по истории России для мигрантов

    В российском городе предложили купить крошечную квартиру за миллион рублей

    Названа возможная причина смерти легендарного хореографа Григоровича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости