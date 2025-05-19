В Госдуме заявили о парадоксе в российской демографии и связали это с мигрантами

Депутат ГД Матвеев: Данные демографии указывают на замещение мигрантами россиян

Данные демографии указывают на замещение мигрантами россиян. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев в Telegram.

Парламентарий привел статистические данные, согласно которым при общем сокращении населения в России наблюдается рост числа многодетных семей. «Парадокс?» — задался вопросом депутат.

«Так выглядит процесс замещения мигрантами коренного населения», — ответил Матвеев на свой же вопрос. Он указал, что большинство многодетных семей — это семьи мигрантов. В то же время рождаемость в семьях коренных россиян падает, добавил он.

Несмотря на это, демографическая ситуация в России не является необратимой, считает Матвеев. «Этот процесс управляемый, государство может его ограничить или расширить», — добавил он.

Ранее в Госдуме предложили привлекать к работе в России мигрантов из КНДР. В беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил о пользе, которую могло бы принести России такое решение.