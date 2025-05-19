В сети распространился фейк с якобы извинениями Мединского за действия России в Буче

В сети появился фейк с якобы извинениями Мединского за действия РФ в Буче

В социальных сетях появилась фейковая информация о том, что помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский во время вступительной речи на переговорах в Стамбуле несколько раз высказал соболезнования и извинился перед Украиной за действия России в городе Буча. Об этом якобы заявил корреспондент The Economist Оливер Кэррол. Однако на странице журналиста в соцсети X, которую он активно ведет и на которой публиковал цитаты Мединского с встречи, нет упоминания Бучи. На сайте издания The Economist тоже нет подобных сообщений. Данные слухи также не получили распространения в СМИ.

Опубликованная в сети информация написана на фоне фотографий, по которым невозможно установить, точно ли эти кадры сделаны во время переговоров. Кроме того, она не подкреплена ссылками на источники или видеозаписью с места событий.

Также известно, что российские политики, дипломаты, чиновники и военные не раз подчеркивали, что Москва не имеет отношения к убийствам мирных жителей в украинской Буче.

Еще в апреле 2022 года Мединский высказался о виновниках трагедии. В своем Telegram-канале он заявлял, что Москва невиновна в произошедшем. «Я хорошо знаю историю. Знаю: русский солдат органически, генетически не способен на то, что ему приписывают в "бучах". Также как знаю — таких "Butch" ("удачно выбранное" слово ласкает ухо англообывателя, мы же все законы американского PR еще в США на преддипломной практике в 1991-92-м выучили: "Буча, butchery" — бойня (англ.), "He's a butcher" (Байден (с) мясник, англ.)» и т.п... Таких "Butch" нам еще накидают много», — писал он, указав на своевременность и выгодность произошедшего для украинских властей и их «партнеров».

Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что Россия не имеет никакого отношения к событиям в Буче. Он указывал, что произошедшее было провокацией со стороны Украины для того, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией. По словам российского лидера, Москва хотела миром решить конфликт на Украине, однако эти предложения были отвергнуты. «Украина совершила грязную провокацию в Буче, чтобы хоть как-то объяснить отказ от мирного соглашения, которое предложила Россия», — счел президент.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала события 2022 года циничной постановкой, которую киевские власти устроили с помощью западных кураторов. «Киевский режим разложил по улицам тела людей, а затем устроил пресс-тур на деньги USAID американских звезд и общественных деятелей. Все эти Анжелины и Шоны брали миллионы за то, чтобы покрасоваться на месте циничной инсценировки», — рассказала она.

Министерство обороны России также сочло провокацией опубликованные фото и видео о якобы «преступлениях российских военнослужащих в городе Буча Киевской области». Российские бойцы непричастны к убийствам мирных жителей, подчеркнули в оборонном ведомстве

Позиция российской стороны и прозвучавшее в 2022 году заявление Мединского показывают, что он не мог извиняться перед Украиной за Бучу.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»