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18:34, 19 мая 2025Мир

Вэнс раскрыл отношение Трампа к недоверию между Россией и Западом

Вэнс: Между Россией и Западом существует фундаментальное недоверие
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Chip Somodevilla / Pool via Reuters

Между Россией и Западом существует фундаментальное недоверие, и это одна из вещей, которую президент США Дональд Трамп считает «тупой». Об этом заявил американский вице-президент Джэй Ди Вэнс, видео с его речью публикует YouTube-канал Forbes Breaking News.

«Между Россией и Западом существует фундаментальное недоверие. Это одна из тех вещей, которые президент считает, откровенно говоря, тупыми, так как мы должны быть в состоянии преодолеть ошибки, допущенные в прошлом», — сказал он журналистам на борту Air Force Two, комментируя предстоящие переговоры между президентами России и США.

Вэнс добавил, что для устранения противоречий нужно желание обеих сторон. «Я знаю, что президент готов это сделать, но если Россия не захочет этого делать, то в конечном итоге им просто придется сказать: "Это не наша война. Это война [экс-президента США] Джо Байдена, это война [президента России] Владимира Путина". Мы попытаемся положить этому конец, но если мы не сможем этого сделать, то в конце концов скажем: "Знаете, что? Это стоило попробовать, но мы больше этого делать не будем"», — заключил вице-президент.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп намерен в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 19 мая выяснить, серьезно ли российский лидер настроен на мирное урегулирование конфликта в Украине.

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