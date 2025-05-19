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15:32, 19 мая 2025МирЭксклюзив

Влияние Украины на польские выборы оценили

Политолог Барынкин: Поляки устали от проблем, связанных с Украиной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Marek Podmokly / Reuters

Рост популярности крайне правых в Польше связан с усталостью граждан от проблем, связанных с украинскими беженцами, а также стремлением властей поддерживать Украину, несмотря ни на что. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

Ультраконсервативный и евроскептический блок «Конфедерация» показал рекордный в своей истории результат на президентских выборах в Польше, первый тур которых прошел в воскресенье, 18 мая. Его кандидаты Славомир Ментцен и Гжегож Браун заняли третье и четвертое место, в сумме получив 21,3 процента голосов избирателей.

Как считает Барынкин, такой результат можно объяснить усталостью поляков от мейнстримных политических партий и разочарованием граждан в проукраинской риторике правящей элиты.

«Польское общество устало от целого комплекса проблем, связанных с Украиной. Славомир Менцен, кандидат от Конфедерации свободы и независимости, к примеру, нарастил поддержку после визита во Львов, где потребовал от украинцев отказаться от культа Степана Бандеры», — сказал политолог.

По итогам первого тура президентских выборов в Польше победу одержал представитель проевропейской партии «Гражданская платформа» и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Второе место получил представляющий консервативную партию «Право и Справедливость» глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Они получили 31,2 и 29,7 процента голосов соответственно, и перешли во второй тур. Ровно через две недели, 1 июня, состоится второй тур, где польским гражданам предстоит выбрать президента из двух кандидатов.

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