Лебедев: ВС РФ уничтожили пункт сбора иностранных наемников ВСУ под Харьковом

Российские военные уничтожили пункт сбора иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, сборочный пункт иностранных наемников ВСУ находился в Чугуевском районе Харьковской области. Также на данном направлении были уничтожены четыре машины, переоборудованные украинскими военными под перевозку боеприпасов.

«Купянское направление. (...) Поражены две перевалочные базы ГСМ [горюче-смазочных материалов], ликвидирована рота мобильного резерва (до 20 бойцов)», — добавил Лебедев.

Ранее представитель пророссийского подполья сообщал, что российские военнослужащие уничтожили две боевые машины пехоты Bradley и три танка Leopard ВСУ. Цели были поражены в Запорожской области.