Участник популярного шоу подал в суд на продюсеров из-за тяжелой травмы

The Sun: Участник «Танцев со звездами» Уинн Эванс подал в суд на продюсеров шоу

Участник британской версии популярного телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing), оперный певец Уинн Эванс подал в суд на продюсеров проекта из-за тяжелой травмы, которую он получил во время выступления. Об этом пишет издание The Sun.

Сообщается, что Эванс упал сцены во время тура шоу и получил двойной перелом и разрыв двух связок стопы. Артист пожаловался, что после инцидента ему была оказана некачественная медицинская помощь. «Его лишь забинтовали и сказали ему улыбаться и продолжать. Он был в агонии», — рассказал источник, близкий к телезвезде.

После этого певец подал иск к продюсерам шоу в размере 11 тысяч фунтов (больше миллиона рублей) с просьбой компенсировать ущерб за пропущенные из-за травмы выступления. Адвокаты телезвезды считают, что у него есть все основания для подачи иска, учитывая растущие расходы на физиотерапию и невозможность работать.

Ранее сообщалось, что другой участник шоу «Танцы со звездами» Джейми Бортвик оказался в центре скандала после публикации видео, на котором он показал полученную от коллеги по шоу Уинна Эванса секс-игрушку. Инцидент вызвал возмущение у руководства телеканала «Би-би-си», на котором выходит шоу.