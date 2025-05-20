Музей в Севастополе попал под санкции Евросоюза за детские письма на фронт

Музей «Херсонес Таврический» попал под санкции ЕС за детские письма на фронт

Государственный историко-археологический музей-заповедник на территории Севастополя «Херсонес Таврический» попал под санкции Европейского союза за детские письма бойцам специальной военной операции (СВО) и отправленные на фронт генератор и электростанцию. Об этом во вторник, 20 мая, сообщает Telеgram-канал «Культпано».

Уточняется, что под ограничения также попала директор культурного учреждения Елена Морозова.

«То, что наряду с производителями оружия и дронов в очередной пакет санкций попал (!) музей, говорит только о том, что его составители уже не особо напрягаются, пытаясь этот список собрать», — резюмируют авторы канала.

В преддверии Дня защитника Отечества музей-заповедник запускал акцию «Весточка бойцу». Всех желающих приглашали написать письма участникам спецоперации, чтобы Гуманитарная миссия Севастопольского благочиния отправила их на фронт. На опубликованных в «Культпано» кадрах видно, что послания бойцам отправляли дети. На одном из сложенных треугольником бумажных листов детским почерком написано «от Маши». Также на фото показаны коробки с гуманитарной помощью.