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19:54, 20 мая 2025Культура

Музей в Севастополе попал под санкции Евросоюза за детские письма на фронт

Музей «Херсонес Таврический» попал под санкции ЕС за детские письма на фронт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Государственный историко-археологический музей-заповедник на территории Севастополя «Херсонес Таврический» попал под санкции Европейского союза за детские письма бойцам специальной военной операции (СВО) и отправленные на фронт генератор и электростанцию. Об этом во вторник, 20 мая, сообщает Telеgram-канал «Культпано».

Уточняется, что под ограничения также попала директор культурного учреждения Елена Морозова.

«То, что наряду с производителями оружия и дронов в очередной пакет санкций попал (!) музей, говорит только о том, что его составители уже не особо напрягаются, пытаясь этот список собрать», — резюмируют авторы канала.

В преддверии Дня защитника Отечества музей-заповедник запускал акцию «Весточка бойцу». Всех желающих приглашали написать письма участникам спецоперации, чтобы Гуманитарная миссия Севастопольского благочиния отправила их на фронт. На опубликованных в «Культпано» кадрах видно, что послания бойцам отправляли дети. На одном из сложенных треугольником бумажных листов детским почерком написано «от Маши». Также на фото показаны коробки с гуманитарной помощью.

Вот это да!
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