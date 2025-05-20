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15:01, 20 мая 2025Мир

На российских военных напали сирийские боевики

Сирийские боевики начали перестрелку с российскими военными у авиабазы Хмеймим
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Сирийские боевики начали перестрелку с российскими военнослужащими в окрестностях авиабазы Хмеймим. Соответствующие кадры публикует арабоязычный Telegram-канал NAYA.

«Столкновения происходят между боевиками [лидера Сирии Абу Мухаммеда] Аль-Джулани и Российской армией в районе базы Хмеймим в городе Джабла», — говорится в публикации.

Ранее «Ленте.ру» стало известно, что мирное алавитское население Сирии смогло укрыться на российской авиабазе Хмеймим от репрессий, устроенных пришедшими к власти исламистами.

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