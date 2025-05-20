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21:31, 20 мая 2025Мир

На Западе увидели в разговоре Путина и Трампа мощный сигнал для Зеленского

L'AntiDiplomatico: Беседа Путина и Трампа свидетельствует о новом этапе разрядки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа является мощным сигналом для Европы и президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказала итальянская газета L'AntiDiplomatico.

В статье отмечается, что переговоры двух лидеров свидетельствует о новом этапе улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Издание полагает, что американское руководство намерено использовать военную помощь в качестве рычага давления на Киев, чтобы заставить его сесть за стол переговоров, однако воздействовать на Россию не планирует.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. В ходе беседы, которая длилась более двух часов, главы государств договорились, что Россия и Украина немедленно приступят к переговорам о прекращении огня, а параметры будущего соглашения о завершении конфликта будут определяться напрямую Москвой и Киевом.

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