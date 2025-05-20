Названы сроки снижения цен на черешню в России

Эксперт Панченко: Черешня в России подешевеет с началом ее массового сбора

Черешня в России подешевеет с началом ее массового сбора. Сроки снижения цен назвал Life.ru управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

По словам эксперта, текущий уровень цен обусловлен нестабильной и холодной погодой, а также продажей самой ранней черешни. Когда начнется сезон сбора урожая и на рынок начнутся массовые поставки, стоимость ягод пойдет вниз.

«Только начинаются поставки, и, как и любой товар-новинка, они имеют более высокую цену, чем в сезон массовых поставок. Поэтому нынешняя цена, она, конечно, немножко завышена, но обусловлена ровно тем, что это первые ягоды, которые всегда стоят дороже, чем массовый урожай», — объяснил Панченко.

Стоимость черешни начнет снижаться ближе к концу июня, когда крупные производители, в том числе из Крыма и Абхазии, начнут массово собирать урожай.

Ранее Панченко призывал не торопиться с покупкой клубники, так как уже к июню розничные цены на популярные ягоды в стране снизятся на 20 процентов. В настоящее время стоимость клубники и других востребованных ягод и фруктов в России бьет рекорды и средние цены на клубнику в Москве составляют 1,2 тысячи рублей за килограмм.