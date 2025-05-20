Рособрнадзор развеял миф об утечке заданий до начала ЕГЭ

Рособрнадзор предупреждает, что все ресурсы, которые предлагают приобрести ответы на задания Единого госэкзамена (ЕГЭ) мошеннические, утечка вариантов до начала экзамена невозможна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Все ресурсы, предлагающие приобрести ответы на задания госэкзамена, — мошеннические. Современный ЕГЭ технологически устроен так, что утечка вариантов заданий до начала экзамена невозможна», — сообщили в ведомстве.
Там заверили, что утечки заданий для других часовых поясов тоже никак не помогут: для каждой часовой зоны формируется отдельный комплект вариантов контрольных измерительных материалов (КИМ).
«Рособрнадзор рекомендует потратить время, оставшееся до экзаменов, на повторение и закрепление пройденного материала. На сайте Федерального института педагогических измерений размещены демонстрационные, открытые варианты КИМ ЕГЭ и другие полезные материалы для подготовки к экзаменам», — посоветовали в пресс-службе.
Ранее прокуратура Москвы предупредила о новой схеме мошенничества через сайты, которые предлагают продажу ответов на ЕГЭ и ОГЭ, а потом получают денежные средства и персональные данные с помощью установленной программы в файле с ответами.
Рособрнадзор и Минпросвещения утверждали расписание ЕГЭ на 2025 год по всем предметам. Каждый год ЕГЭ проходит в три периода. Даты каждого меняются ежегодно, в 2025 году расписание с учетом резервных дней будет следующим: досрочный — с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 23 июня, дополнительный — с 4 по 23 сентября.