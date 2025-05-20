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16:15, 20 мая 2025РоссияЭксклюзив

Рособрнадзор развеял миф об утечке заданий до начала ЕГЭ

Рособрнадзор: Утечка вариантов ЕГЭ до экзамена невозможна
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Рособрнадзор предупреждает, что все ресурсы, которые предлагают приобрести ответы на задания Единого госэкзамена (ЕГЭ) мошеннические, утечка вариантов до начала экзамена невозможна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Все ресурсы, предлагающие приобрести ответы на задания госэкзамена, — мошеннические. Современный ЕГЭ технологически устроен так, что утечка вариантов заданий до начала экзамена невозможна», — сообщили в ведомстве.

Там заверили, что утечки заданий для других часовых поясов тоже никак не помогут: для каждой часовой зоны формируется отдельный комплект вариантов контрольных измерительных материалов (КИМ).

«Рособрнадзор рекомендует потратить время, оставшееся до экзаменов, на повторение и закрепление пройденного материала. На сайте Федерального института педагогических измерений размещены демонстрационные, открытые варианты КИМ ЕГЭ и другие полезные материалы для подготовки к экзаменам», — посоветовали в пресс-службе.

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Ранее прокуратура Москвы предупредила о новой схеме мошенничества через сайты, которые предлагают продажу ответов на ЕГЭ и ОГЭ, а потом получают денежные средства и персональные данные с помощью установленной программы в файле с ответами.

Рособрнадзор и Минпросвещения утверждали расписание ЕГЭ на 2025 год по всем предметам. Каждый год ЕГЭ проходит в три периода. Даты каждого меняются ежегодно, в 2025 году расписание с учетом резервных дней будет следующим: досрочный — с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 23 июня, дополнительный — с 4 по 23 сентября.

Вот это да!
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