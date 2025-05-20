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20:49, 20 мая 2025Экономика

Россия закупилась китайскими томатами на миллионы долларов

Таможня КНР: В апреле Россия купила у Китая томатов на 9 миллионов долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В апреле 2025 года Россия купила рекордное количество китайских томатов. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

За месяц поставили помидоров на девять миллионов долларов — рекордную за последние шесть лет сумму. Прирост месяц к месяцу составил около пяти процентов. Россия стала главным покупателем этого товара у КНР, опередив Киргизию, закупившую на 8,9 миллиона долларов (плюс 8 процентов).

Помимо томатов, из Китая ввезли также картофель на 11,2 миллиона долларов. Поставки увеличились в 19 раз год к году. Экспорт китайской капусты в страну вырос на 11 процентов в годовом выражении, до 4,5 миллиона долларов.

В то же время объемы поставок российского мяса в Китай увеличились в 1,6 раза, до 63 миллионов долларов в денежном выражении. Этот результат оказался максимальным с октября прошлого года. В месячном выражении совокупные доходы российских поставщиков от экспорта этого вида продукции в Китай выросли на 14 процентов. Наиболее востребованной продукцией оказалось мясо птицы с показателем в 42,8 миллиона долларов.

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